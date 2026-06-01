Перечислены неочевидные ошибки использования смартфона

Журналисты издания BGR перечислили ошибки при хранении смартфона. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы объяснили, что даже выключенный смартфон нужно хранить, соблюдая определенные правила. Они объяснили, что полностью разряженный аккумулятор гаджета может испортиться и навсегда выйти из строя, если оставить его в этом состоянии надолго. В этой связи они посоветовали заряжать девайс перед длительным хранением.

«Если ваш телефон долгое время не используется, его следует заряжать каждые несколько месяцев», — рассказали авторы. Неочевидной ошибкой они назвали хранение смартфона с полностью севшей батареей. В материале говорится, что в лучшем случае аккумулятор потеряет свои характеристики и будет работать меньше, чем раньше.

В заключение журналисты рекомендовали снимать смартфон с зарядки, как только он достигнет 100 процентов заряда аккумулятора. Также они рекомендовали не доводить, чтобы уровень заряда батареи опускался ниже 20 процентов.

