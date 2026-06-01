Бамбук оказался древним «обитателем» Европы

Бамбук на протяжении миллионов лет рос в Европе, однако исчез с континента из-за климатических изменений, причем причиной стало не только похолодание. К такому выводу пришли учёные из Национального автономного университета Мексики. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Bamboo Science (ABS).

Сегодня бамбук считается нехарактерным для Европы растением, поскольку большинство его видов плохо переносят холодные зимы. Однако ископаемые находки свидетельствуют об обратном: листья и пыльца бамбука обнаружены в древних отложениях от северной Италии до южной Польши. Растение существовало на континенте около 30 миллионов лет.

Чтобы выяснить причины его исчезновения, исследователи проанализировали климатические предпочтения 16 современных видов бамбука и смоделировали, могли ли они выживать в Европе как сегодня, так и во время последнего ледникового периода.

Результаты оказались неожиданными. Некоторые виды бамбука, которые сейчас не способны расти в Европе, теоретически могли пережить ледниковый климат. В то же время ряд морозостойких видов, напротив, лишались подходящих условий для существования.

По мнению ученых, решающую роль сыграла не температура сама по себе, а комплекс климатических изменений — перестройка режима осадков, влажности и сезонных циклов. Многие виды бамбука зависят от сочетания влажного лета и мягкой зимы, а во время ледниковых периодов такой климат в Европе постепенно исчез.

Дополнительным препятствием стала география континента. В отличие от Северной Америки и Восточной Азии, где растения могли мигрировать вслед за изменением климата, горные системы Европы — Альпы, Пиренеи и Карпаты — ограничивали их перемещение на юг.

Авторы работы отмечают, что история европейского бамбука служит важным напоминанием о том, что судьбу видов определяет не только температура. Изменения режима осадков и сезонности могут оказаться не менее важными факторами выживания растений в условиях современного изменения климата.