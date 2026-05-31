Обновление HyperOS 3.1 вышло для 40 моделей смартфонов

Xiaomi выпустила прошивку HyperOS 3.1 для 40 моделей смартфонов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Об этом сообщает портал Hyperdroid.

Для устройств выпущено 86 стабильных международных сборок, включая версии с региональными индексами MI, EU и RU, предназначенные в том числе для российского рынка. Таким образом, компания существенно расширила охват пользователей, получивших доступ к актуальной версии фирменной программной платформы.

Одновременно Xiaomi завершает распространение предыдущего крупного обновления HyperOS 3.0. Несмотря на то что некоторые модели еще не получили новую прошивку, основное внимание разработчиков уже сосредоточено на дальнейшем внедрении HyperOS 3.1.

Среди ключевых изменений новой версии отмечают оптимизацию системного кода, направленную на повышение производительности и стабильность работы устройств. Также пользователям стали доступны обновленные сетки рабочего стола, переработанный интерфейс меню недавних приложений и дополнительные инструменты персонализации.

На ряде моделей появилась функция Hyper Island, а также были реализованы улучшения, связанные с энергоэффективностью и временем автономной работы.

Проверить наличие обновления можно в настройках, в разделе «О телефоне», в котором нужно нажать на надпись «Xiaomi HyperOS».