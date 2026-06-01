Google выставила счет на $489 за ремонт Pixel 9 Pro по гарантии

Владелец смартфона Pixel 9 Pro пожаловался на проблемы с гарантийным обслуживанием по программе расширенного ремонта Google. Компания отказала ему в бесплатном ремонте устройства, несмотря на наличие дефекта, который официально признан производителем, сообщает WCCFTech.

© Google

По словам владельца, причиной обращения в сервисный центр стало появление вертикальных зеленых полос на дисплее, эта неисправность включена в программу Extended Repair Program. Однако после диагностики компания выставила счет на ремонт в размере $489.

Пользователь утверждает, что смартфон не имеет признаков механических повреждений, контакта с жидкостью или иных факторов, способных стать основанием для отказа в гарантийном обслуживании. При этом система, как утверждает клиент, ошибочно классифицировала проблему как неисправность, связанную с функциями телефонной связи, хотя обращение касалось исключительно экрана устройства.

Попытки урегулировать ситуацию через службу поддержки не принесли результата. По словам владельца, смартфон останется в сервисном центре, пока не будет принято решение об оплате ремонта либо спор не будет разрешен иным способом. Пользователь заявил о намерении обратиться в регулирующие органы США и организации по защите прав потребителей.