Бывший астронавт оскорбил российских космонавтов

Американский сенатор и бывший астронавт Марк Келли обозвал российских космонавтов ворами. Его слова с форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе приводит RT.

Келли заявил, что работал с космонавтами на протяжении 15 лет. По его словам, успешное выполнение миссии у россиян якобы находится лишь на четвертом месте. На первое он поставил «видимость того, что они чем-то руководят», на втором — «кого обвинить, если что-то пошло не так», на третьем — «что сегодня украсть». Свою мысль бывший астронавт дополнил сатирической присказкой, которую выдал за поговорку.

«В русском языке есть поговорка: если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря», — сказал Марк Келли.

В то же время астронавт из США Трейси Дайсон называла привилегией полет с российскими космонавтами на Международную космическую станцию (МКС). Она заявила, что для нее было удовольствием летать не один, а два раза с коллегами из России на борту исторической ракеты «Союз» и их космического корабля, а также участвовать во всех глубоких российских традициях посредством обучения, запуска и посадки.