Vivo представила смартфон Vivo T5

Vivo T5 ориентирован на пользователей, которым нужен доступный смартфон с поддержкой 4G, хорошей автономностью, большим экраном, производительным процессором и актуальным ПО.

Экран

Vivo T5 (4G) оснащён 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1570×720 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость панели достигает 1250 нит. Также устройство сертифицировано TÜV Rheinland по уровню снижения синего света.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6s Gen 2 4G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ. Также поддерживается расширение оперативной памяти ещё на 8 ГБ за счёт встроенного накопителя.

Одной из главных особенностей Vivo T5 стал аккумулятор ёмкостью 7200 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 44 Вт через USB-C, а соответствующий адаптер входит в комплект поставки.

Камеры

Основная камера двойная:

50 Мп основной датчик;2 Мп вспомогательный сенсор.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Прочее

Vivo T5 получил защиту по стандартам IP68 и IP69, боковой сканер отпечатков пальцев, один динамик, поддержку Bluetooth 5.1, двухдиапазонного Wi-Fi, двух SIM-карт 4G, GPS и порт USB-C 2.0.

Размеры смартфона составляют 166,64×78,43×8,39/8,49 мм (в зависимости от цвета корпуса), вес – 219 граммов.

Сроки выхода, цвета и цена

Vivo T5 (4G) уже поступил в продажу в Мексике и доступен в золотом и чёрном цветах. Стоимость устройства составляет 5799 мексиканских песо ($335).