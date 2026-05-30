Эйсмонт оценил последствия неудачи Безоса для лунной программы США

Неудачное испытание ракеты New Glenn миллиардера Джеффа Безоса не повлияет на реализацию американской лунной программы Artemis III, но сократит его участие в ней. Таким мнением со «Звездой» поделился ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Никаких серьезных затруднений или переносов сроков ожидать не следует. Для полноценного участия в этой программой нужно было предъявить доказательства надежности своей техники. Этого не случилось. Изначально включать его в планы NASA, как обязательную составляющую, тоже не предполагалось. Все отсрочки и промедления может компенсировать Маск», - считает Эйсмонт.

Основной удар взрыв ракеты-носителя нанес по проектам самого Безоса, считает он. А именно по созданию спутниковой группировки.

«Тут ему придется пережить потери в сроках. У него своя программа, которая в значительной мере аналогична тому, что делает Маск. Он пытается создать группировку низкоорбитальных спутников связи. Маск остается участником программы, а без Безоса трудностей с ее реализацией не будет», - уверен ученый.

Ранее издание Politico сообщило, что компания Безоса минимум год не будет участвовать в лунной программе США. Штаты рассчитывали в следующем году испытать лунные посадочные модули от Безоса и Маска. Если последний будет готов, то миссия Artemis III может быть осуществиться, полагают в NASA. Это будет означать, что Вашингтон сделает ставку на одну компанию.

О катастрофе с ракетой New Glenn Джеффа Безоса стало известно рано утром накануне. Она взорвалась в ходе статических огневых испытаний на стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Мощный взрыв полностью уничтожил ракету и серьезно повредил инфраструктуру космодрома. Одна из двух пусковых вышек обрушилась.