Взрыв ракеты New Glenn задержит космические программы Blue Origin

Компания Blue Origin столкнулась с серьезной задержкой космических программ после аварии во время огневых испытаний ракеты New Glenn. В результате инцидента был уничтожен ускоритель с названием «No, It’s Necessary», а стартовая площадка получила значительные повреждения.

По оценкам источников отрасли, восстановление инфраструктуры может занять не менее шести месяцев. Из-за этого под угрозой оказались планы по запускам спутниковой группировки компании Amazon, которая насчитывает более 3200 аппаратов. Для выполнения регуляторных требований половину спутников необходимо вывести на орбиту к июлю 2026 года.

Ситуация может затронуть и лунные проекты. New Glenn планировалось использовать для запуска посадочного модуля Blue Moon, а ранее NASA выбрало Blue Origin для доставки двух луноходов перед миссией Artemis 4 в 2028 году.