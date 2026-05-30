В Калининграде нашли уникальный янтарь с пером птицы возрастом 40 млн лет

В Калининграде в фонды Музея Мирового океана поступила необычная находка. Речь идет о куске балтийского янтаря, внутри которого сохранилось перо древней птицы. Камень обнаружили на Пальмникенском месторождении неподалеку от поселка Янтарный. Его вес — 13,9 грамма.

© Московский Комсомолец

Специалисты провели комплексную экспертизу и подтвердили, что янтарь настоящий. Возраст образца — примерно 40 миллионов лет. Перо, по заключению учёных, принадлежало небольшой лесной птице, жившей в эоценовую эпоху. Кроме того, в камне сохранились отпечатки древних растений.

Такие находки бывают крайне редко. Они позволяют ученым лучше понять, какой была экосистема так называемого «янтарного леса». Теперь экспонат займет свое место в музейной коллекции.