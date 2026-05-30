Вулкан Рейнир может уничтожить три города в США за полчаса

Три города в американском штате Вашингтон могут быть уничтожены, если массивный грязевой поток внезапно обрушится с вулкана Рейнир. Более 60 тысяч человек проживают в зоне риска схода селевых потоков. Об этом в четверг, 28 мая, пишет Daily Mail.

Согласно оценкам экспертов, оползни, сильные дожди, таяние ледников или даже небольшие землетрясения могут дестабилизировать часть вулкана. Внезапный обвал на западном склоне горы может обрушить поток в сторону городов Ортинг, Самнер и Пуйаллап всего за 30 минут. Особую тревогу вызывает Ортинг из-за ограниченных путей эвакуации и растущего числа жителей.

— Ученые предупредили, что к тому времени, когда грязевой поток доберется до населенных пунктов, его высота может достигать десятков метров. И он может двигаться с сокрушительной силой, — сказано в материале.

Сообщается, что угроза селевого потока послужила толчком к совершенствованию систем оповещения.

В начале апреля вулкан Семеру, расположенный в индонезийской провинции Восточная Ява, во время извержения выбросил пепел на высоту приблизительно 5,7 километра над уровнем моря.

В середине марта на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч, он выбросил пепел на высоту до восьми километров. В близлежащем поселке Ключи были слышны взрывы.