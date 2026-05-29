В МВД рассказали, как распознать мошенника в Telegram

Пользователям Telegram следует обращать внимание на служебные отметки, которые мессенджер присваивает аккаунтам, ботам и каналам. Изучая их, пользователи могу своевременно узнать, что они столкнулись с мошенником. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УБК МВД России «Вестник Киберполиции России».

В ведомстве отметили, что наиболее тревожным сигналом является метка SCAM.

По данным МВД, причиной получения метки SCAM могут стать попытки выдать себя за другого человека, компанию или организацию, распространение фишинговых ссылок, проведение фиктивных розыгрышей и обещание несуществующих призов. Также отметку могут получить ресурсы, связанные с незаконной деятельностью, включая мошеннические схемы с банковскими картами, шантаж и другие противоправные действия.

Кроме того, метка может появиться у аккаунтов, продающих несуществующие товары и услуги, а также у участников схем с мотивированным трафиком, когда пользователям обещают вознаграждение за определенные действия, но не выполняют обязательства.

В МВД подчеркнули, что отметка SCAM присваивается не только каналам, но и личным аккаунтам их администраторов. При обнаружении такого предупреждения пользователям рекомендуют немедленно прекратить общение, не переходить по ссылкам и не переводить деньги.