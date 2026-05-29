Эксперт развеял миф об опасности вышек 5G

Миф о вреде вышек 5G для здоровья человека не имеет оснований, заявил News.ru IT-эксперт Павел Мясоедов. Так он прокомментировал возможное выделение российским операторам диапазона 4,63–4,99 ГГц в конце июня.

По словам эксперта, волны от этих конструкций находятся на безопасном расстоянии и не могут напрямую воздействовать на организм. Электромагнитные поля, включая свет, не представляют угрозы в диапазонах, используемых для передачи данных.

Базовые станции 5G могут создавать побочные излучения, но для причинения вреда здоровью нужно приблизиться к ним вплотную. Однако из-за риска поражения электрическим током сделать это невозможно. Мясоедов подчеркнул, что прогресс в технологиях неизбежен.

Ранее замглавы Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщил, что технологическая база для запуска 6G в России может появиться к 2032 году. Минцифры создало дорожную карту и выделило 750 миллионов рублей на создание основы для сетей.

Также ранее «Известия» сообщили, что в России могут сдвинуться с мертвой точки многолетние переговоры о выделении частот для 5G. По данным издания, государство намерено в конце июня распределить между «Вымпелкомом», МТС, «МегаФоном» и T2 диапазон 4,63–4,99 ГГц. Это позволит операторам запускать сети пятого поколения в мегаполисах. Информация содержится в материалах Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).