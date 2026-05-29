Экипаж «Шэньчжоу-21» вернулся на Землю

Экипаж китайской космической миссии "Шэньчжоу-21" вернулся на Землю. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Управление пилотируемых космических полетов КНР.

По его информации, посадочный модуль космического корабля "Шэньчжоу-22" приземлился на площадке "Дунфэн" на северо-западе Китая.

Китайская космическая станция "Тяньгун" находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 куб. м. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и уже приступил к реализации международных проектов.