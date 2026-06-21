Ученые предупредили об опасности лунных катапульт

Магнитные катапульты — давняя мечта космической индустрии. Что может быть лучше, чем дешевый, надежный, экологически чистый инструмент для доставки грузов? Но эксперты по безопасности считают, что все не так просто. Портал space.com рассказал о докладе, который рассмотрел возможность применения таких катапульт в военных целях.

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Американский совет по внешней политике опубликовал доклад под названием «Стратегическое значение лунных электромагнитных катапульт как технологий двойного использования». Документ был подготовлен независимым аналитиком Андре Зонтагом, который пришел к выводу, что катапульты станут ключевым факторов в борьбе космических держав за межлунное пространство.

Идея катапульт, способных запускать грузы с Луны, уходит корнями еще в 1970-е и работу профессора-визионера Джерарда О’Нила. Электромагнитные катапульты построены на дизайне пушки Гаусса, просто адаптированной для ускорения немагнитных объектов. О’Нил, например, предлагал запускать куски добытой на Луне руды в открытый космос, чтобы там их можно было прямо на месте использовать как материалы для строительства колоний и спутников. Он и его команда даже смогли построить первый прототип катапульты; последующие опыты показали, что конструкции длиной в 160 метров хватит, чтобы запускать грузы с Луны.

По мнению Зонтага, способность запускать грузы может сделать катапульты «уникальным источником космической власти», опережающим по важности любые другие пусковые системы. Хотя на данный момент ни один пример подобной архитектуры не развит достаточно, чтобы его можно было разворачивать в масштабируемых, индустриальных масштабах.

На сегодняшний день электромагнитные катапульты способны запускать лишь мелкие грузы. Прежде чем концепт можно будет адаптировать для крупных космических аппаратов, инженерам предстоит разрешить ряд логистических и технологических проблем. Но при правильных вкладах и знаниях, в скором времени катапульты могут раскрыть свой потенциал.

Доклад не называет конкретные компании по имени, но схожую идею уже озвучивали одни из крупнейших лиц в аэрокосмической индустрии. Так, CEO SpaceX Илон Маск в феврале предупредил сотрудников xAI, что он видит необходимость в строительстве фабрики на Луне, которая смогла бы использовать лунные ресурсы для производства спутников на нужды дата-центров. А чтобы запускать тысячи этих спутников ежегодно, Маск предложил построить на поверхности Луны гигантскую катапульту. Правда, пока не очень понятно, как SpaceX собирается претворить этот план в жизнь.

Проблема, как утверждается в докладе, в том, что электромагнитные катапульты на Луне будут работать за пределами существующих систем раннего предупреждения, из-за чего среагировать и ответить на потенциальную атаку будет тяжело. При этом такие военизированные грузы могут входить в одну из трех категорий: инертные снаряды, спутниковое и противоспутниковое оружие, а также ядерные боеголовки.

Формально Договор о космосе 1967 года запрещает размещать военные сооружения на космических объектах, но катапульты — системы двойного назначения, и регулировать их будет сложнее. Их преимущественно гражданское назначение может сильно маскировать истинную функцию любой архитектуры.

Например, Китай расценивает электромагнитные катапульты и связанные с ними технологии как ключ к индустриализации Луны и долгосрочному освоению космоса. В докладе говорится, что не так давно китайские ученые предлагали поставить на лунной поверхности магнитную катапульту, которая смогла бы отправлять ресурсы назад на Землю. По подсчетам Китая, работа подобной системы обойдется всего в 10% стоимости традиционных ракет, при этом поддерживая регулярные автоматизированные запуски.

Американские соглашения «Артемиды» и сама программа «Артемида» намерены добиться той же цели — установить на Луне постоянное присутствие США и 66 других стран, подписавших документ. Но Зонтаг считает, что американскому правительству стоит провести более агрессивную компанию по организации присутствия в определенных точках южного полюса Луны и ее экватора.