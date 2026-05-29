Комары полюбили спрей от комаров

Ученые выяснили, что комаров можно приучить к действию самого распространенного репеллента — ДЭТА. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Biology.

ДЭТА (N,N-диэтил-мета-толуамид) разработали более 80 лет назад. Это главный компонент большинства средств от насекомых: дешевый, стойкий (до пяти часов защиты) и эффективный. Однако до сих пор точно не известно, как именно он действует — блокирует запах человека, токсичен для комаров или просто дезориентирует.

В 2008 году выяснили, что ДЭТА не отпугивает, а «сбивает с толку», блокируя реакцию сенсорных нейронов на запах жертвы. Позже обнаружили, что у некоторых комаров есть наследственная невосприимчивость к репелленту.

Новое исследование под руководством Клаудио Лаццари из Университета Тура показало, что комаров можно обучить. В ходе эксперимента их опрыскивали ДЭТА во время кормления кровью. Впоследствии такие насекомые проявляли значительно большую активность при повторном контакте с репеллентом — около 50% из них пытались укусить обработанную руку. Для сравнения: 100% необученных особей избегали ДЭТА и садились только на чистую кожу.

Если комаров подвергали воздействию ДЭТА до того, как предлагали кровь, никто не пытался укусить. Авторы делают вывод, что ДЭТА вызывает у комаров не только физиологическую, но и когнитивную реакцию. Они задаются вопросом: если концентрация репеллента недостаточно высока для отпугивания, но насекомые все равно его чувствуют, не начнут ли они с большей охотой кусать людей, пахнущих ДЭТА?

Несмотря на открытие, авторы подчеркивают, что ДЭТА по-прежнему обеспечивает высокоэффективную защиту от комаров и переносимых ими заболеваний — малярии, лихорадки денге, чикунгуньи и других.