Перечислены загадочные проблемы смартфонов Samsung

Чаще всего пользователи смартфонов Samsung жалуются на быстро разряжающуюся батарею после установки обновления. Об этом сообщает издание BGR.

© Lenta.ru

Авторы портала перечислили проблемы телефонов корейского бренда, на которые чаще всего жалуются пользователи устройств. По их оценке, чаще всего владельцы смартфонов сообщают о том, что аккумулятор девайсов быстро садится после установки обновления. Неполадка имеет временной характер и вызвана тем, что после апдейта устройство перенастраивает параметры операционной системы (ОС).

Загадочной проблемой аппаратов Samsung назвали ошибку «Обнаружена влага», которая появляется при подключении устройства к зарядке. Так срабатывает система, которая должна реагировать на попадание воды в порт девайса, однако часто она реагирует ошибочно. Если ошибка повторяется, а разъем смартфона точно сухой, то специалисты BGR посоветовали очистить кэш настроек USB.

Также, по словам пользователей, время от времени анимация прошивки One UI может работать несогласованно: определенные элементы начинают тормозить, а другие, напротив, ускоряться. Проблему можно поправить, на время установив стандартную тему оформления устройства. Наконец, у ряда владельцев девайса со временем может появиться вертикальная зеленая линия на дисплее. Журналисты объяснили, что это проблема решается только заменой матрицы.

Ранее источники издания TechManiacs рассказали, что Samsung уже в июне резко поднимет цены на свои смартфоны. Цены в Европе вырастут примерно на 100 евро (8 тысяч рублей).