Путин предупредил об исчезновении целых профессий из-за ИИ

Сценарий, при котором миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию на фоне масштабного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности, реален, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства рассказал о перспективах и последствиях развития ИИ во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

Россия понимает и возможности, и риски внедрения ИИ, подчеркнул президент.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — отметил Путин.

Замена низкоквалифицированных кадров на ИИ необратима и неизбежна, констатировал российский лидер.

Президент пояснил, что Россия имеет преимущество в борьбе за технологии искусственного интеллекта между странами и корпорациями. Он добавил, что наука готова к решению задач внедрения ИИ, есть необходимые для этого кадры.

Вместе с тем, уточнил российский лидер, ИИ требует и огромного потребления энергии, в чем у России тоже преимущества.