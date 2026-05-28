В Россию пришел игровой смартфон Infinix GT 50 Pro

В России стартовали продажи нового смартфона , который в компании позиционируют игровым флагманом.

Одной из главных особенностей новинки производитель называет систему жидкостного охлаждения - HydroFlow. Она, как утверждают в компании, обеспечивает 100%-ное покрытие основных источников тепла и напрямую соединяет наиболее нагревающиеся компоненты со встроенной системой циркуляции охлаждающей жидкости.

За дополнительное охлаждение отвечает внешний магнитный кулер Infinix GT Magcharge Cooler 2.0 мощностью 12 Вт.

Для более точного управления в играх смартфон получил сенсорные триггеры Pressure-Sense GT с поддержкой двойного нажатия и датчиками силы нажатия. В триггерах предусмотрено до 4 настраиваемых зон срабатывания и 10 уровней чувствительности.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Чипсет работает на частоте до 3,25 ГГц.

Пользователям доступны версии со встроенной памятью UFS 4.1 на 256 Гб или 512 Гб, при этом обе конфигурации оснащены 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5X.

Заявлено о поддержке нативных 144 FPS в популярных киберспортивных играх, включая Call of Duty: Mobile, Mobile Legends: Bang Bang и Standoff 2.

Также девайс получил аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой проводной зарядки 45 Вт, беспроводной - 30 Вт и обратной - до 10 Вт для подключения аксессуаров и других устройств.

Гаджет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 4500 нит и частотой обновления до 144 Гц.

Аппарат доступен на маркетплейсе Ozon и в розничных сетях "М.Видео" и DNS по следующим ценам:

12 Гб ОЗУ + 256 Гб ПЗУ - 43 999 рублей;12 Гб ОЗУ + 512 Гб ПЗУ - 49 999 рублей.