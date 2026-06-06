SpaceX испытала мега-ракету Starship V3: что дальше?

22 мая прошел запуск первой ракеты Starship V3 разработки SpaceX — он состоялся на новой пусковой площадке компании на юге Техаса. Он прошел не идеально: ускоритель ракеты не смог приземлиться в океан, как было запланировано. Однако SpaceX сочла испытания успешными, и теперь активно готовит ракету к будущим лунным миссиям. Портал space.com рассказал, что новейшую мега-ракету ждет в ближайшем будущем.

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124-метровая Starship V3 — самая крупная и мощная итерация линейки Starship на сегодняшний день. Это первый вариант ракеты-носителя, оснащенный новым двигателем SpaceX Raptor 3 — самым легким и мощным в истории компании. Помимо этого, V3 получила и много других апгрейдов: так, улучшенная система подачи топлива супертяжелой первой ступени позволяет быстрее активировать 33 двигателя ускорителя. А у верхней ступени — более эффективная система ускорения, увеличенные топливные баки и доки для стыковки, которые позволят ей заправляться от космических «танкеров» на земной орбите.

Последний момент особенно важен для будущих миссий Starship. Любой полет на Луну, к Марсу и в другие локации в глубоком космосе потребует запуска дюжин таких модулей — иначе корабль не сможет получить необходимый объем топлива.

Как раз Луна и является приоритетной целью. NASA выбрала Starship в качестве первого пилотируемого лунного аппарата для программы «Артемида», и теперь SpaceX работает над тем, чтобы модуль был готов к следующим миссиям в 2027 и 2028 году.

Но, конечно, нет гарантий, что он действительно отправится в эти полеты. NASA также выбрала Blue Moon от Blue Origin как потенциального кандидата, и пока продукты обеих компаний рассматриваются для «Артемиды». SpaceX придется работать быстро, если она хочет опередить Blue Origin, поскольку работы еще предстоит много.

Основная задача — понять, блок Super Heavy не смог приземлиться по плану во время тестового полета 22 мая. Федеральное управление гражданской авиации США объявило проваленные испытания результатом аварии и запретило поднимать Starship в воздух, пока SpaceX не завершит расследование причин. И даже когда Starship V3 вновь допустят к запуску, ей предстоит преодолеть множество препятствий — не в последнюю очередь, дозаправку на орбите Земли.

У SpaceX уже якобы есть план действий. После расследования аварии компания рассчитывает запустить Starship для сбора данных на орбите, включая информацию о поведении топлива и температурах. А следом должен пройти пуск второй ракеты, которая должна состыковаться с предшественницей и продемонстрировать процесс дозаправки на орбите. Оба испытания должны пройти в 2026-м году.

Наконец, инженерам также нужно интегрировать системы жизнеобеспечения в Starship до старта миссии «Артемида-4». Для «Артемиды-3» она не столь важна; NASA пока еще не определила точные параметры тестовой стыковки. К тому же, есть и другие технологии, которые нужно интегрировать — например, лифт. Высота пилотируемого модуля составляет целых 52 метров, поэтому космонавтам, которые отправятся на нем на Луну, понадобится какой-то способ спуска с носа аппарата на поверхность.

Но самым важным испытанием, конечно же, будет беспилотный полет к поверхности Луны. И Starship V3, и Blue Moon необходимо пройти этот тест, прежде чем NASA сертифицирует корабли для пилотирования космонавтами. Ни у одного из этих испытаний нет пока даже примерного срока, но как минимум одно из них должно пройти до конца 2028 года, чтобы запуск «Артемиды-4» прошел по намеченному плану.