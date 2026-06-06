Величайшие изобретения Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи считается одним из величайших изобретателей в истории человечества. Итальянский полимат эпохи Ренессанса был не только великолепным художником, но и пытливым исследователем, предсказавшим множество современных изобретений. Портал businessinsider.com рассказал о самых примечательных творениях да Винчи — и тех, что, по его предсказаниям, появились в будущем.

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Танки

Под патронажем Людовико Сфорца, герцога Милана, да Винчи придумал идею бронированного «боевого транспортного средства». Многие считают его ранним прототипом современных боевых танков, которые появились много веков спустя.

На эскизах да Винчи его бронированный транспорт, похоже, был вдохновлен панцирем черепахи. Коническая машина могла двигаться в любом направлении и была вооружена рядом легких пушек. Как и многие другие изобретения гения, идея была фантастической; ее было бы невозможно реализовать во времена, когда она родилась.

Примечательно, что у раннего танка да Винчи был один серьезный изъян — механизмы, обеспечивавшие энергию, двигались в разном направлении. Другими словами, транспорт не смог бы ехать вперед. Хотя некоторые ученые считают, что да Винчи, которого считали пацифистом, мог предусмотреть этот изъян намеренно, чтобы его изобретение не могло использоваться в реальных сражениях.

Пулеметы

Прото-танк был не единственной военной технологией да Винчи. Он также сформулировал концепцию «пулеметной» пушки, которая должна была решить проблему долгой перезарядки обычных орудий.

Как изобретатель хотел ее решить? Очень просто — с помощью 33-дульного органа, в три ряда по 11 орудий на каждое. В теории, один ряд стрелял, пока другой охлаждался, а третий — заряжался, и солдаты могли вести огонь без остановки. Археологи даже нашли что-то, что могло быть вдохновлено эскизами да Винчи — бронзовую пушку конца XV века, очень похожую на примитивный пулемет.

Подводные лодки

Изобретатель также верил, что корабли могут путешествовать под водой — да Винчи набросал не один чертеж субмарины. Но, понимая, какой опасной может стать эта технология, попади она в неправильные руки, да Винчи хранил дизайны примитивных подлодок в секрете.

Вертолеты

«Воздушный винт» был еще одним изобретением да Винчи, которое оказалось слишком фантастическим для своего времени. Концепцию вертолета претворили в реальность лишь в середине XX века, однако версия да Винчи считается одним из ранних прототипов, если не первым в истории. Причем в 2013 году команда канадских изобретателей смогла собрать воздушный винт и подняться на нем в воздух.

Холодильники

Леонардо да Винчи думал не только о полетах и боевых действиях. Он также предсказал ряд бытовых устройств, включая ранний прототип «охлаждающей машины» — или холодильника, как мы называем их сегодня. К этой идее он тоже пришел под патронажем Сфорца в Милане. На эскизе да Винчи изобразил сложную схему мехов, кожаных камер и труб, которая выглядит слишком громоздкой для чего-то, что, на самом деле, не очень хорошо держит холод.

Никто не знает, пытался ли да Винчи воплотить свою задумку в реальности, но сегодня ученые сходятся во мнении, что его концепция была самой ранней попыткой машинного охлаждения.

Парашюты

В «Атлантическом кодексе» да Винчи также есть наброски примитивного парашюта. По версии изобретателя, его можно было собрать из льняной ткани и деревянных шестов, выполнявших роль опор. Опять же, неизвестно, попытался ли он реализовать идею лично. Современные эксперименты показали, что масса такого парашюта представляла бы опасность для самого парашютиста — он рисковал получить травмы по приземлению.

Солнечная энергия

Сбор солнечной энергии может звучать как что-то исключительно современное, но это вовсе не так. Да Винчи изобрел собственную систему солнечного питания, чтобы нагревать воду для Флоренции. Если точнее, во время работы на Ватикан он экспериментировал с «горящими зеркалами» и предсказал, что эти вогнутые рефлективные устройства могу использоваться для фокусировки солнечного света.

Телескопы

Хотя люди обычно думают о Галилее, когда речь заходит об астрономии, да Винчи внес свой вклад в развитие этой науки — вероятно, он предсказал изобретение телескопов за сто лет до их изобретения. В «Лестерском кодексе» да Винчи оставил себе пометку на полях с напоминанием, что нужно «создать подзорные трубы, чтобы лучше разглядеть Луну». Нет никаких доказательств того, что он действительно попытался создать такое устройство.