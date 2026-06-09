Почему хомякам нравится бегать в колесе?

Каждому, у кого хоть раз был хомячок, знаком скрип бегового колеса, который всегда начинается в два часа ночи. Но почему хомякам так нравится бегать? Невроз, характерная повадка животного в неволе или скука? Портал popsci.com рассказал об эксперименте, который, возможно, нашел ответ.

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Авторы научной работы 2014 года, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, поставили беговые колеса в двух разных локациях — зеленой городской точке и в дюнах, недоступных общественности. После этого ученые н протяжении трех лет фиксировали активность диких животных в обеих локациях.

Они обнаружили, что поведение диких мышей очень напоминало то, как ведут себя их «коллеги» в клетках. И в зелени, и в дюнах мыши часто бегали в колесах — иногда столько же, сколько этим занимаются лабораторные грызуны.

Хотя изначально исследователи использовали еду, чтобы привлечь животных к колесу, впоследствии исследователи выяснили, что колесами пользовались и без лакомства. То есть, животные бегали не только по доброй воле, но и без перспективы получить какую-либо внешнюю награду.

Помимо этого, тренажеры привлекали не только мышей. На камеры попали полевки, лягушки и даже слизни; улиток исключили из результатов из-за их «хаотичных» движений на колесе. Однако дикие мыши пользовались колесом куда чаще, чем любые другие животные — на них пришлись 88% активности.

Отчасти дело может быть в том, что мыши более предрасположены к физической активности. У них большие участки обитания, быстрый метаболизм и аэробная способность поддерживать скорость на расстоянии. Но причина не только в этом — более интересен вопрос, почему вообще животное может захотеть бегать в колесе.

По мнению авторов научной работы, инстинкт, мотивирующий диких животных пользоваться колесом, не до конца изучен, но поведение, скорее всего, связано с центрами награды мозга. Дофамин расценивается как своего рода общий знаменатель. Точно так же, как человек может получать удовольствие от занятий в тренажерном зале, мышь ощущает прилив дофамина, бегая в колесе.

В лаборатории ученых мыши бегают в более крупных колесах, по размерам больше подходящих крысам — но это не мешает им развлекаться. Иногда они замедляются посреди забега и вместо того, чтобы спрыгивать, делают петлю в колесе и продолжают бежать. У такого маневра нет очевидной цели. Конечно, нельзя говорить, что мыши «веселятся», но трудно игнорировать идею, что они получают какое-то удовольствие от процесса.

Любовь мышей к бегу в колесе может также пролить свет на некоторые черты людей. Так, мыши часто формировали привычку бегать, если их знакомили с колесом в максимально юном возрасте — то есть, их центр награды перманентно менялся. Чем раньше привычка начинается, тем больше вероятность, что она сохранится на всю жизнь, и это применимо не только к мышам. Например, удаление физкультуры из школьной программы может очень негативно повлиять на развитие детей, поскольку во взрослом возрасте они не будут заниматься физическими упражнениями.