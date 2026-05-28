Google встроил рекламу в ответы ИИ

Google начал показывать спонсируемую рекламу прямо внутри ответов AI Mode — диалогового режима поиска на основе искусственного интеллекта. Объявления появляются в середине сгенерированного ответа и помечаются как «Спонсорское объявление», при этом визуально почти не отличаются от органической выдачи, сообщает Mediapost.

В Google называют новый формат «Выделенные ответы» и рассматривают его как часть стратегии монетизации AI Mode. Компания сообщила, что сервис уже превысил 1 млрд ежемесячно активных пользователей, а число запросов в AI Mode растет более чем вдвое каждый квартал.

Новый формат вызвал дискуссию среди экспертов и пользователей. Некоторые заявляют, что Google нарушил главное обещание ИИ-поиска, встроив рекламу прямо в диалог с пользователем. Подобный подход меняет восприятие ответов и влияет на принятие решений.

Аналитики также обратили внимание, что текст рекламы, вероятно, генерируется самим ИИ, а граница между коммерческим и органическим контентом становится менее заметной. Часть экспертов считает появление рекламы неизбежным шагом для всех ИИ-платформ, включая ChatGPT и других конкурентов.

Ранее сообщалось, что российские поисковики не готовы переходить на ИИ-ответы. В отличие от Google, отечественные компании решили сохранить классическую поисковую выдачу и авторский контент.