Xiaomi стала продавать меньше смартфонов, но дороже

В первом квартале года Xiaomi компания отгрузила 33,8 миллиона устройств — на 19,2% меньше, чем год назад. Как пишут СМИ, всё из-за роста стоимости комплектующих. Это самое сильное падение среди пяти крупнейших производителей в мире.

Тем не менее, Xiaomi удержала третье место в глобальном рейтинге. Впереди — Samsung и Apple, у которых продажи выросли (на 8% и 9,9% соответственно).

При этом средняя цена продажи одного смартфона Xiaomi выросла — с 1211 юаней в прошлом квартале до 1310 юаней.

А вот в планшетах Xiaomi потеряла место в тройке лидеров и теперь на пятом месте.

Зато в электромобилях успех: за три месяца продано 80 856 машин. Самая популярная модель — YU7.

Общая выручка Xiaomi составила 99,1 миллиарда юаней, но прибыль упала на 43% по сравнению с прошлым годом. Из-за возросших расходов.