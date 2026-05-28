LG может перестать выпускать телевизоры

Южнокорейская LG Electronics изучает возможность масштабной реструктуризации телевизионного направления, включая потенциальную продажу бизнеса китайской компании Hisense. Такой вопрос обсуждался во время недавнего визита руководства LG в Пекин для встречи с представителями Hisense, сообщает EBN.

Телевизионное подразделение LG в последние годы сталкивается с усилением конкуренции и снижением рыночной доли. По данным аналитической компании Omdia, доля LG на мировом рынке телевизоров сократилась примерно до 10%, а по объему поставок компания уже уступает китайским производителям TCL и Hisense.

Дополнительное давление на бизнес оказало сокращение выпуска крупных LCD-панелей LG Display. Это осложнило для LG Electronics закупку экранов и компонентов внутри собственной экосистемы на выгодных условиях. В результате телевизионное направление компании демонстрирует низкую рентабельность: маржа подразделения в последние годы оценивалась на уровне 1–2%, а бизнес уже стал убыточным.

На фоне ухудшения финансовых показателей LG рассматривает различные сценарии трансформации подразделения: от частичной продажи активов до привлечения стратегического партнера.

Тенденция к сотрудничеству с китайскими производителями прослеживается и у японской Sony, которая, по слухам, близка к заключению сделки с TCL, в рамках которой телевизоры под брендами Sony и Bravia могут выпускаться с использованием панелей TCL.

По данным Bloomberg, Sony также обсуждает возможность продажи контрольной доли в подразделении домашней электроники компании TCL Electronics. Стоимость потенциальной сделки оценивается примерно в $1 млрд, однако окончательное решение сторонами пока не принято.