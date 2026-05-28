Раскрыты характеристики и цвета Samsung Galaxy A27
Samsung Galaxy A27 должен выйти во второй половине 2026 года. Благодаря утечкам, мы уже знаем, как он будет выглядеть и что у него внутри.
Изображения инсайдера OnLeaks показывают смартфон в трёх цветах: розовом, синем и чёрном. А по данным издания MyMobiles, характеристики A27 такие:
- Процессор: Snapdragon 6 Gen 3.
- Память: 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной. Слот microSD отсутствует.
- ОС: Android 16 с оболочкой One UI 8.5.
- Камеры: основная — 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольная — 5 МП, макро — 2 МП, фронтальная — 12 МП.
- Экран: 6,7 дюйма, FullHD+. Предположительно, 120-герцовый AMOLED.
- Батарея: 5000 мА·ч, зарядка 25 Вт.