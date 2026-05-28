Перечислены важнейшие шаги после переустановки Windows

После установки Windows 11 нужно сразу установить обновления и драйверы. Об этом сообщает издание How-To Geek.

© Lenta.ru

Специалист по компьютерам и операционным системам (ОС) Microsoft Горан Дамнянович перечислил важнейшие шаги, которые нужно предпринять после каждой переустановки Windows. В первую очередь он посоветовал скачать из интернета обновления для ОС и драйверы, так как система устанавливается «чистой». Затем он рекомендовали создать точку восстановления, чтобы в случае сбоя до нее можно было откатиться.

Затем журналист рассказал, что желательно создать резервную копию ключа восстановления BitLocker. Лучше всего записать его на бумаге и спрятать в надежном месте. После того Дамнянович рекомендовал отключить встроенную систему резервного копирования OneDrive и настроить альтернативный сервис. Также специалист обычно выключает нейросетевой сервис Copilot.

Одной из самых утомительных частей процесса автор заметки назвал удаление ненужных программ, которые встроены в Windows. Также он рекомендовал отключить рекламу в настройках ОС. В заключение Дамнянович посоветовал настроить под себя меню «Пуск» и очистить список автозагрузки от бесполезных или редко используемых приложений.

Ранее авторы BGR предостерегли пользователей от установки стационарного компьютера на пол. По их словам, на полу устройство хуже вентилируется и быстрее накапливает пыль.