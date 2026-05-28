На аукционе продадут скелет тираннозавра возрастом 67 млн лет

Аукционный дом Sotheby"s выставил на продажу скелет тираннозавра по кличке Гас. Его возраст - 67 миллионов лет.

Стоимость экспоната оценили в 30-40 миллионов долларов. Это самая высокая предварительная оценка для останков доисторического хищника, пишет Financial Times.

Кости Гаса составляют 75-80% костной массы. На них даже видны следы переломов, полученных при жизни, и укусов на черепе, которые могли появиться во время боя с особью того же вида.

Скелет был обнаружен в 2021 году на частном ранчо в американском штате Южная Дакота. Свое имя хищник получил в честь владельца этой земли - Гэри Гаса Ликинга. До начала раскопок он находил на ранчо фрагменты костей и небольшие зубы, но только спустя несколько лет решил привлечь специалистов для полноценных поисков.

Гас станет главным лотом аукциона естественной истории. Торги пройдут 14 июля в Нью-Йорке. Перед их началом публика сможет увидеть тираннозавра в здании Бройера с 1 по 14 июля.