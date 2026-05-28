YouTube начал помечать ИИ-видео

YouTube объявил о расширении мер по маркировке контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Видеохостинг сделает уведомления о ИИ-генерации более заметными и внедрит автоматическую проверку роликов на использование подобных технологий, говорится в блоге видеохостинга.

Раньше информация о применении в ролике ИИ размещалась преимущественно в описании видео. Теперь соответствующие отметки будут отображаться непосредственно рядом с названием ролика. Изменения затронут как стандартные горизонтальные видео, так и формат Shorts.

Также YouTube запускает систему автоматического анализа контента на наличие ИИ-генерации. Ранее подобные проверки в основном проводились после обращений пользователей или вручную. Теперь алгоритмы видеохостинга смогут самостоятельно выявлять материалы, содержащие сгенерированные изображения или другие элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

В компании признают, что новая система пока не исключает ошибок. Поэтому авторам контента предоставят возможность оспаривать некорректно выставленные пометки и подавать апелляции в случае ложного определения ИИ-контента.