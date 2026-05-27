Массовое использование ChatGPT студентами вызывает тревогу у ученых
Новое крупное исследование Корнельского университета показало, что использование генеративного искусственного интеллекта среди студентов колледжей приобрело массовый характер. Опрос более 95 тысяч студентов из 20 крупных государственных университетов выявил тревожную картину.
Согласно данным, опубликованным в журнале Science, как минимум 37% студентов применяют ChatGPT и подобные инструменты хотя бы раз в месяц. При этом 9% признались, что использовали ИИ напрямую для списывания.
«Реформа системы оценивания необходима и неотложна. Тот факт, что студенты неправильно используют ИИ, создает проблему для достоверности оценок, а это, в свою очередь, создает проблему для авторитета университетских дипломов», — заявил соавтор работы Рене Кизилчек, доцент Корнельского университета
В некоторых дисциплинах цифры особенно высокие. Среди студентов-информатиков ИИ регулярно используют 62%, тогда как среди будущих художников и искусствоведов — только 24%.
Исследование также выявило заметные различия по полу: мужчины прибегают к генеративному ИИ чаще женщин (45% против 33%). Кроме того, студенты из более обеспеченных семей используют ИИ заметно активнее. Ученые связывают это с тем, что у них чаще есть доступ к платным продвинутым версиям нейросетей.
Авторы работы предупреждают: по мере того, как инструменты ИИ становятся сложнее и дороже, финансовое неравенство среди студентов может только усилиться и в дальнейшем повлиять на конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Чтобы получить честные данные о списывании (в котором студенты обычно неохотно признаются), исследователи применили специальный метод — эксперимент с рандомизацией списка. Студентам показывали перечень утверждений и просили указать, сколько из них к ним относятся, не уточняя какие именно. Это позволило получить более объективную картину.
Выяснилось, что среди тех, кто использует ИИ ежедневно, доля списывающих достигает 26%. Среди тех, кто обращается к ИИ раз в месяц, — всего 7%.
«Мы хотели предложить более обоснованный подход к тому, как студенты на самом деле используют ИИ, и, что более важно, как они его неправильно используют», — отметил соавтор исследования Игорь Чириков
Авторы работы считают, что университеты больше не могут игнорировать проблему. Они предлагают три основных пути:
Особое внимание, по мнению ученых, нужно уделить разным дисциплинам. Профессиональные сообщества должны сами определить, как лучше оценивать студентов в эпоху искусственного интеллекта.