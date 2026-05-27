В Германии нашли следы сложной архитектуры возрастом около 2400 лет

По данным Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD), на берегу реки Майн в районе Ашаффенбурга (Германия) обнаружено сооружение железного века, которое по ряду признаков оказалось значительно древнее первоначальных оценок и отличается редкой конструкцией из дерева и камня.

Неожиданная находка под строительной площадкой

Находка была сделана во время строительных работ по сооружению водосборного бассейна к северу от моста Виллиджис в Ашаффенбурге. Деревянные элементы конструкции находились примерно на глубине 8–10 метров в ранее не зафиксированном археологическом слое.

Сначала сохранность древесины привела исследователей к гипотезе о более позднем, уже историческом времени. Однако дендрохронологический анализ — метод, при котором возраст древесины определяют по годичным кольцам — показал иной результат. Дубовые балки были срублены и использованы в строительстве в IV веке до нашей эры.

Железный век и латенская традиция

Полученная датировка относит сооружение к периоду железного века, примерно 2400 лет назад. Это время связано с культурой раннего латенского периода, распространенной в Центральной Европе.

В контексте Ашаффенбурга это особенно важно. Ранее здесь уже находили отдельные артефакты того времени, включая золотое кольцо и фибулу с зооморфным орнаментом. Однако они не давали целостного представления о характере поселения.

Конструкция из дерева и камня

Раскопанный объект представляет собой сочетание массивных дубовых балок и каменной кладки. Деревянные элементы образуют сложную несущую систему, а в сторону реки конструкция завершалась сухой каменной стеной.

Подобное сочетание фиксируется редко. Каменные элементы железного века обычно связаны с укреплениями, однако в данном случае речь может идти о сооружении иного назначения, возможно, более сложного и статусного характера.

Контекст и возможная функция

По оценке археологов, конструкция могла быть частью крупного здания или прибрежного инженерного объекта. Его расположение на границе суши и реки указывает на возможную связь с контролем доступа к воде или хозяйственными функциями, но прямых доказательств пока нет.

Руководитель отдела сохранения памятников (BLfD) Стефани Берг отмечает исключительность находки за счет сочетания факторов: возраста, сохранности, материалов и расположения в пойме реки.

Новая находка усиливает гипотезу о том, что территория современного Ашаффенбурга в железном веке могла быть более значимым центром, чем предполагалось ранее. Совокупность археологических данных указывает на наличие организованного поселения с элементами социальной и, возможно, хозяйственной структуры.

При этом остается открытым ключевой вопрос — функцию сооружения пока невозможно определить однозначно. Оно могло быть частью прибрежного комплекса, укрепленного объекта или представительного здания, связанного с местной элитой.