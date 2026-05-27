Пентагон прокомментировал сообщения о проблемах с использованием Starlink

Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщение агентства Reuters о значительных разногласиях и проблемах в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска относительно использования спутников Starlink.

"Фейковые СМИ снова исказили действительность. SpaceX остается надежным и ценным партнером Пентагона. Утверждения в этой статье просто не соответствуют действительности и не отражают тесного и эффективного сотрудничества между нашими командами", - написал Парнелл в X.

Маск в X также опроверг информацию агентства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о трудностях в сотрудничестве Пентагона и SpaceX. Речь шла о пятикратном увеличении стоимости подключения американского военного ведомства к сети Starlink и о других проблемах.