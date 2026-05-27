Пентагон прокомментировал сообщения о проблемах с использованием Starlink

Пентагон опроверг информацию Reuters о проблемах с использованием Starlink
Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг сообщение агентства Reuters о значительных разногласиях и проблемах в сотрудничестве с компанией SpaceX Илона Маска относительно использования спутников Starlink.
Маск в X также опроверг информацию агентства.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о трудностях в сотрудничестве Пентагона и SpaceX. Речь шла о пятикратном увеличении стоимости подключения американского военного ведомства к сети Starlink и о других проблемах.