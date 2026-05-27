Honor представила клон iPhone 17 Pro за $400

Помимо Honor 600 и Honor 600 Pro, китайский производитель также выпустил ещё одну модель из этой серии под названием Honor 600 Vitality Edition.

С точки зрения внешнего вида устройство представляет собой обновлённую версию глобальной модели Honor 600, а основное отличие в аппаратной части заключается в том, что китайская версия оснащена улучшенным сверхширокоугольным модулем.

Дисплей

Honor 600 Vitality Edition оснащён 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED (LTPS) с разрешением 1264×2728 пикселей (458 ppi), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 8000 нит и высокочастотным ШИМ-управлением с частотой 3840 Гц. Поддерживается 100%-й охват цветового пространства DCI-P3. Дактилоскопический сканер (оптический) встроен под экран.

Аппаратная основа

Гаджет работает на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и реверсивная зарядка на 27 Вт.

Камеры

Основная камера двойная:

Главный датчик: 200 Мп, 1/1,4″, f/1.9, OIS+EIS (CIPA 6.0);

Сверхширокоугольный объектив: 50 Мп, f/2.2, автофокус (макро 2,5 см), угол захвата 112°.

В отверстии по центру расположена селфи-камера на 50 Мп (f/2.0, AI, HDR, запись 4К-видео).

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, наличие ИК-порта и стереодинамиков. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69/IP69K. Размеры: 156,0×74,7×7,8 мм, вес – 190 грамм. В качестве ОС используется MagicOS 10 на базе Android 16.

Сроки выхода и цена

Продажи Honor 600 Vitality Edition в Китае стартуют 3 июня.

Цены: