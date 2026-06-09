Соглашения Средневековья, изменившие мир

Войны в Средние века не всегда разрешались на поле боя. Средневековые правители часто обращались к дипломатии, заключая мировые соглашения, которые завершали конфликты, разделяли королевства и меняли политический ландшафт. Причем некоторые из этих соглашений длились веками. Портал medievalists.net рассказал о самых значимых мирных договорах Средних веков.

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Бакт (641)

Бакт был соглашением между мусульманскими правителями Египта и христианскими лидерами Нубии (современного Судана), в котором обе стороны пообещали не атаковать друг друга и наладить свободную торговлю между государствами. По условиям договора нубийцы также должны были ежегодно отправлять Египту 360 рабов, взамен получая грузы пшеницы и чечевицы. Мир продлился 700 лет, что делает Бакт самым длительным миром, заключенным за всю историю.

Верденский договор (843)

Каролингская империя, построенная Карлом Великим и его сыном Людовиком Благочестивым, раскололась после смерти последнего в 840-м. Короткая гражданская война привела к тому, что три сына Луи заключили мир, разделивший империю на три государства. Карл Великий правил западом, Лотарь I — центральными землями, а Людовик II Немецкий — восточными. Запад и восток впоследствии сформировали Францию и Германию.

Сен-Клер-сюр-Эптский договор (911)

В IX веке многим регионам Европы начали угрожать рейды викингов, вынудившие французского короля Карла III Простоватого заключить союз с лидером викингов Роллоном. В обмен на защиту Франции от других захватчиков, Роллон получил Нормандию, где обосновались он и его сподвижники. Он также взял в жены дочь Карла и принял христианство. Так викинг и его потомки основали герцогство Нормандии, которое сыграло важную роль в делах Франции, Англии и всей Европы в X-XII веках.

Византийско-венецианский договор (1082)

Чтобы заручиться поддержкой Венеции в войнах против норманнов, Византийской империи пришлось наделить город-государство щедрыми торговыми привилегиями, включая собственный квартал в Константинополе. Договор позволил венецианцам стать самостоятельной морской империей в Средиземном море — в какой-то момент они стали даже более могущественными, чем византийцы.

Вормсский конкордат (1122)

Борьба за инвеституру была ключевым конфликтом между Священной Римской империей и папством, продлившимся почти 50 лет. Причиной разногласий был спор о том, какая власть имела право назначать епископов и других важных церковных чиновников. Договор 1122 года расценивали как победу папства, поскольку он ограничивал влияние императоров на дела духовенства. Вормсский конкордат стал началом эпохи более активной деятельности пап в европейской политике.

Яффский договор (1192)

Третий крестовый поход начался после того, как Саладин, айюбидский правитель Египта и Сирии, захватил Иерусалим в 1187-м. После нескольких лет сражений армии пришли к ничьей, что привело к соглашению между Саладином и английским королем Ричардом Львиным сердцем. Помимо трехлетнего перемирия, договор закрепил контроль Саладина над Иерусалимом, но гарантировал христианским паломникам право доступа к городу.

Тордесильясский договор (1494)

В конце XV века испанцы и португальцы боролись за контроль над морской торговлей в Атлантическом океане и землями, открытыми Христофором Колумбом — Америками. После безуспешной попытки призвать папу римского сыграть роль посредника, Жуан II заключил соглашение с Фердинандом II и Изабеллой I, которое уточняло линию демаркации, разделявшую Америки. А позже, в течение нескольких десятков лет, и Португалия, и Испания смогли основать империи через заморские колонии.