Разработана плазменная машинка для стирки белья на Марсе

В космосе нет возможности стирать белье — но совсем скоро это может измениться. Благодаря новому методу участники длительных миссий смогут позволить себе больше привычного домашнего комфорта — хоть на Луне, хоть на Марсе.

© Naukatv.ru

На Международной космической станции астронавты носят одну и ту же одежду несколько дней подряд, а затем упаковывают ее, чтобы выбросить, и она сгорает в атмосфере вместе с остальными отходами. Для экспедиций продолжительностью в недели и месяцы такой подход вполне приемлем. Но для более длительных полетов без регулярного снабжения с Земли это решение уже не годится.

Выход нашли профессор Гейб Шу из Алабамского университета в Хантсвилле и микробиолог Челси Кассили из Центра космических полетов имени Маршалла НАСА. Они разработали своего рода «стиральный пистолет» — устройство, которое обрабатывает ткань холодной плазмой, убивая вызывающие неприятный запах бактерии. Шу представил изобретение на конференции по астробиологии в Висконсине.

Устройство работает так: мощными электрическими разрядами обстреливается смесь гелия, воздуха и водяного пара — в результате образуются ионы кислорода. Эти ионы проникают во все складки и поры ткани, поглощаются микробами и убивают их за счет так называемого окислительного стресса.

В этом — одно из преимуществ данного метода перед другими, например перед ультрафиолетовым облучением.

«Существуют микробы, устойчивые к ультрафиолету, но, насколько мы можем судить по нашим опытам, нет ничего устойчивого к окислительному стрессу. Съел яд — и все», — объясняет Шу.

В испытаниях оценивалась загрязненность ткани микроорганизмами Bacillus atrophaeus, чьи споры отличаются особой устойчивостью. Анализ показал, что фиолетовая плазменная струя снижает обсемененность хлопчатобумажного образца с 250 000 до примерно 60 000 КОЕ/мл.

При этом ткань не повреждается, а сам метод безопасен.

«Когда мы представляем плазменные струи, на ум приходят молнии или электросварка — а это обычно очень горячо. А в эту струю можно сунуть руку. Ее можно использовать и у себя дома», — говорит профессор.

Впрочем, дома применять ее было бы не очень эффективно, потому что текущая версия за один раз обеззараживает участок шириной меньше сантиметра. Сейчас Шу и Кассили работают над двумя более практичными вариантами — «плазменной стиральной машиной», в которой плазма подается в камеру вместе с загруженным туда бельем, и комбинированным устройством «плазменная струя + пылесос» для обработки поверхностей.

«Если размышлять о долговременном обитании на Луне или Марсе — астронавтам там наверняка захочется иметь диван, где можно посидеть, уютное место. Но без возможности чистить это будет невозможно», — убежден исследователь.

Плазменные струи наконец-то могут сделать это реальностью.