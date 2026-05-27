Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые в 2026 году вышли в открытый космос. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

© NASA

Открытие выходного люка Международной космической станции (МКС) состоялось в среду, 27 мая, в 17:15 по московскому времени. За бортом станции космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев проведут, как ожидается, 5 часов 27 минут.

Среди основных задач внекорабельной деятельности (ВКД) — монтаж аппаратуры радиотелескопа «Солнце-Терагерц», работы в рамках эксперимента «Экран-М» (выращивание материалов в условиях вакуума) и возвращение контейнера эксперимента «Биориск» с бактериями и семенами.

Ранее госкорпорация сообщила, что космонавты в рамках ВКД будут работать в скафандрах «Орлан-МКС» № 7 (Кудь-Сверчков) и «Орлан-МКС» № 6 (Микаев).

В ноябре Кудь-Сверчков рассказал, что экипаж миссии «Союз МС-28» дважды выйдет в открытый космос — в апреле и июне.