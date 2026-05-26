Раскрыт предельный срок службы работы ноутбука

Специалисты издания BGR заявили, что аккумулятор обычного портативного компьютера может пережить до 1000 циклов зарядки. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам авторов, батарея ноутбука выгодно выделяет портативные модели на фоне стационарных персональных компьютеров (ПК). Однако срок службы аккумулятора таких устройств сильно ограничен. На основе опыта и характеристик популярных моделей журналисты раскрыли предельный срок службы батареи — до 5 лет.

В материале отмечается, что даже в плохих условиях можно рассчитывать на два года жизни аккумулятора.

«Со временем литий-ионный аккумулятор постепенно деградирует химически», — объяснили специалисты.

По оценке авторов, батарея может пережить 500-1000 циклов зарядки перед тем, как значительно потерять свою емкость.

Журналисты BGR отметили, что как-то значительно увеличить срок жизни батареи сложно. Они подчеркнули, что регулярная зарядка до 100 процентов, как и разрядка почти до 0 процентов негативно сказываются на ресурсе аккумулятора.

«Для продления срока службы батареи держите ноутбук подключенным к сети во время выполнения ресурсоемких задач, храните его в прохладном, хорошо проветриваемом месте и отключайте все ненужные функции, которые вы не используете активно», — подытожили специалисты.

