Придуман способ стирать одежду без воды

Исследователи разработали систему очистки одежды, которая может быть применена при миссиях на Марс и Луну. Об этом пишет NakedScience.

Издание напомнило, что сейчас на Международной космической станции не стирают одежду, просто меняют ее на новую, а использованную утилизируют. Но проблема очистки тканей приобретет особую остроту, если люди собираются колонизировать Марс, так как вода станет одним из самых ценных ресурсов.

Американские инженеры Гейб Сюй (Gabe Xu) из Университета Алабамы в Хантсвилле и Челси Кассилли (Chelsi Cassilly) из Центра космических полетов имени Маршалла разработали устройство, где используется холодная плазма — поток ионизированного газа, который уничтожает бактерии и споры на ткани без воды и моющих средств.

Устройство с помощью смеси гелия, воздуха и водяного пара, через которую пропускается мощный электрический разряд, образует ионы кислорода, вызывающие окислительный стресс у микроорганизмов. Исследования показали, что при обработке хлопковой ткани плазменной струей, число споровых колоний сократилось с 250 тысяч до 60 тысяч на миллилитр. При этом ткань не повреждается.

Однако сейчас технология далека от бытового применения, так как пока исследователи смогли очистить за раз участок ткани шириной меньше сантиметра. Для решения этой проблемы инженеры разрабатывают плазменную стиральную машину, а также работают над устройством, совмещающим плазменную струю и вакуумную систему для обработки различных поверхностей, в том числе и мягкой мебели.

Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что его компания способна построить автономный город на Луне в ближайшие 10 лет, а марсианское поселение может появиться уже через 5–7 лет. По словам бизнесмена, полет к Луне занимает всего двое суток и возможен каждые 10 дней, тогда как марсианская миссия требует шести месяцев, а стартовое окно открывается раз в два год.

Однако доктор технических наук Юлий Беркович усмонился в реалистичности таких планов, напомив об экспериментах «Биосфера-2» (1991–1993) и китайском Lunar Palace-365. В обоих случаях удалось добиться лишь частичной замкнутости по кислороду, воде и пище — основной белковый рацион поступал извне.