Россия поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника

Российская компания «Главкосмос» поучаствует в конкурсе на создание казахстанского спутника KazSat-3R, пишет «Ак Жайык».

Кроме «Главкосмоса», в тендере на замену казахстанского космического аппарата KazSat-3 российского производства участвуют компании China Great Wall Industry Corporation, Shanghai Engineering Center for Microsatellites (Китай), ReOrbit Oy (Финляндия) и Turkish Aerospace Industries (Турция).

В апреле российская ракета «Союз-5» впервые была запущена с космодрома Байконур.