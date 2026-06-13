Как насекомые помогают раскрывать убийства

В 1991 году культовый фильм «Молчание ягнят» познакомил множество зрителей с совершенно новой для них формой судмедэкспертизы — судебной энтомологией. Портал theconversation.com рассказал, что из себя представляет эта наука и какие изменения она претерпела с момента выхода фильма.

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Для контекста, энтомология — одна из старейших ветвей естественных наук. А применение насекомых к криминальным расследованиям уходит корнями глубоко в древность. Так, в трактате, написанном китайским расследователем Сун Ци, мухи, которых привлекала кровь на серпе, помогли идентифицировать убийцу.

Но формально судебную энтомологию признали научной дисциплиной только к концу XIX века, во многом благодаря изысканиям Жана-Пьера Мегнина. Под влиянием своего опыта на поле боя, ветеран французской армии начал изучать, каких насекомых привлекали человеческие и животные останки на разных стадиях разложения. На сегодняшний день насекомые, питающиеся падалью, помогают выяснять, сколько времени прошло с момента смерти жертвы, перемещали ли тело, и привели ли к смерти какие-либо химикаты или токсины.

Человеческие останки часто колонизируются мясными мухами и их личинками. Но в «Молчании ягнят» главная героиня сталкивается с чем-то более неожиданным — коконом бражника Acherontia atropos, больше известного как мертвая голова.

Кокон, который серийный убийца помещал в глотки жертв, опознан двумя энтомологами, явно необученными работе с вещественными доказательствами. Иначе они бы подумали дважды, прежде чем разрезать единственную улику, не получив разрешение на столь деструктивный анализ.

Но сегодня судебная энтомология больше не ограничена работой с микроскопами и щипцами. Нынешние криминальные расследования зачастую подразумевают сложное взаимодействие между факторами окружающей среды, процессами разложения и человеческой деятельностью. А потому для установки всех фактов разные научные дисциплины должны рассматриваться в совокупности.

За 20 лет до премьеры «Молчания ягнят» в биомедицинском журнале PubMed вышли всего 37 публикаций о судебной энтомологии. С тех пор их число выросло более чем до 1 800. Да и методы, которыми пользуются для идентификации насекомых и их возраста, сильно изменились. Молекулярные и химические техники могут не только точно определить вид насекомого, но и подсказать, на какой стадии жизненного цикла оно находится, а также откуда оно появилось географически. Подобные инструменты особенно полезны в нераскрытых делах или на плохо сохранившихся местах преступлений, где образцы могли быть повреждены или неправильно храниться.

Насекомые играют важную роль в определении времени смерти человека. Они не только питаются разлагающимися останками, но и помогают распространять микроорганизмы, которые участвуют в процессах разложения. А эти микробные сообщества предсказуемо меняются в течение времени, что дает следователям еще один маркер для установки посмертного интервала.

Судебная энтомология также расширилась в другие сферы — например, энтомотоксикологию. Насекомых, питающихся останками, анализируют на наличие наркотических веществ, токсинов и других химических соединений. По содержимому кишечника насекомого можно даже восстановить ДНК человека. Хотя в «Молчании ягнят» следователи думали, что вода не оставляет никаких улик, сегодня специалисты по судмедэкспертизе проверяют не только водных насекомых, но и ракообразных на предмет ценной информации.

К той самой сцене с коконом, который изъяли из глотки щипцами и передали в музей для визуального исследования, сегодня подходили бы иначе. Прежде всего, теперь вместо щипцов рекомендовано пользоваться ложечками — чтобы не повредить образец. Современная судебная практика старается сохранить улики, делая фотографии перед любыми манипуляциями. Насекомых, по возможности, взращивают до взрослого состояния, чтобы их вид было проще определить. А кокон, конечно, не стали бы вскрывать. Вместо этого его бы сравнили с музейной коллекцией или изучили с помощью продвинутых технологий, вроде гиперспектральной визуализации. Она подтвердила бы вид насекомого и оценила стадию развития, не меняя сам образец.

Многие громкие дела, включая ложные приговоры, продемонстрировали, что судебная энтомология может быть ключевым инструментом при расследовании как актуальных, так и исторических преступлений. Но одного развития технологий для этого недостаточно: точность науки зависит от соблюдения протоколов, сбора улик и, конечно же, обучения специлистов.