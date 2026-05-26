Названы лучшие смартфоны дешевле 10 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти надежных и дешевых смартфонов, стоимость которых не превышает 10 тыс. руб.

Открывает список Realme Note 60x за 5,9 тыс. руб., оснащенный 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, частотой 90 Гц и яркостью 560 нит, чипом Unisoc Tiger T612, камерой на 8 Мп, аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной зарядки мощностью 10 Вт. Гаджет также получил защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем.

Следом идет Realme P3 Lite стоимостью 9,3 тыс. руб. с более плавным IPS-дисплеем на 6,67 дюйма с HD-разрешением, частотой 120 Гц и яркостью до 725 нит, процессором Unisoc T7250, 50-мегапиксельной камерой, аккумулятором на 6300 мАч, а также защитой MIL-STD-810H, 3,5-мм аудиоразъемом, поддержкой microSD и NFC.

На третьем месте оказался Samsung Galaxy A07 с IPS-экраном на 6,7 дюйма, частотой 90 Гц, разрешением HD+ и яркостью 480 нит, чипсетом MediaTek Helio G99, двойной камерой на 50 и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, разъемом для наушников, слотом microSD и защитой IP54. В России эта модель предлагается за 8,4 тыс. руб.

В топ также попали Tecno Spark GO 3 и Infinix Hot 60i за 8,5 и 9,5 тыс. руб. соответственно.