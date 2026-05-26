Samsung переименует новые складные смартфоны

По данным Ice Universe, Samsung готовит переименование для грядущих складных смартфонов. В июле выйдут две «горизонтальные» модели: привычная всем и в более широком форм-факторе. Их называли Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Wide соответственно.

Та модель, которую изначально называли Wide, может получить простое имя Galaxy Z Fold 8. А та, что считалась базовой, станет называться Galaxy Z Fold 8 Ultra.

У новой базовой версии, по слухам, будет две основные камеры и батарея на 4800 мА·ч. А у бывшего Z Fold — три камеры и аккумулятор на 5000 мА·ч. Отсюда и новая приставка Ultra.

Официальная презентация ожидается 22 июля в Лондоне.