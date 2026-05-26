Huawei и Apple стали лидерами китайского рынка смартфонов
Согласно последним данным RD Observation за 20-ю неделю (11-17 мая), китайский рынок смартфонов показал скромный недельный прирост продаж. Однако ключевым событием стало существенное перераспределение долей рынка.
Huawei, несмотря на снижение на 2,9 процентного пункта – до 22,6%, сохранила лидерство. На второе место с впечатляющим рывком вышла Apple: её доля выросла на 7,6 процентного пункта – до 20,7%. Это позволило компании вплотную приблизиться к Huawei и значительно оторваться от других производителей Android-смартфонов.
Статистика продаж смартфонов на китайском рынке с 11 по 17 мая:
- Huawei – 22,6% (-2,9);
- Apple – 20,7% (+7,6);
- Vivo – 14,6% (-1,1), в том числе iQOO – 3,6% (+0,3);
- OPPO – 14,3% (-1,5), в том числе OnePlus – 2,5% (=0,0), Realme – 0,8% (=0,0);
- Xiaomi – 13,5% (-1,0);
- Honor – 9,7% (-1,1).
Резкий скачок продаж iPhone позволил Apple приблизиться к Huawei и значительно опередить конкурентов на Android. Это подтверждает и рейтинг самых продаваемых моделей: первые три места заняли iPhone, а следующие три – устройства на HarmonyOS. Самый популярный Android-смартфон, Honor X70, занял лишь седьмое место.
Рейтинг продаж отдельных моделей смартфонов:
- Apple iPhone 17 Pro Max;
- Apple iPhone 17 Pro;
- Apple iPhone 17;
- Huawei Enjoy 90 Pro Max;
- Huawei Mate 80;
- Huawei nova 15;
- Honor X70;
- Vivo Y600 Pro;
- Vivo S50;
- Vivo Y500i;
- OPPO Reno 50;
- Honor Play 60A;
- Huawei Enjoy 90 Plus;
- OPPO A6s;
- OPPO A6x;
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro;
- Xiaomi Redmi K90;
- Honor Power 2;
- OPPO A5x;
- Xiaomi Redmi 15R;
- Huawei Pura 90 Pro;
- Vivo Y60;
- Huawei nova 15 Pro;
- Huawei Mate 80 Pro Max;
- Vivo Y50;
- Huawei Mate 80 Pro;
- Honor 500;
- Wiko Hi Enjoy 80 / 80s;
- Xiaomi Redmi Turbo 5 Max;
- Huawei Pura 90 Pro Max.
Ежегодно публикуется статистика продаж топовых моделей смартфонов. На прошедшей неделе Apple и Huawei отметили значительные достижения: в Китае было реализовано 30 миллионов iPhone 17 и 6 миллионов Huawei Mate 80.
К концу 20-й недели общие объёмы продаж ключевых флагманов выглядели следующим образом:
- Серия Apple iPhone 17 – 30 405 500 единиц (прирост за неделю: 773 200);
- Серия Huawei Mate 80 – 6 093 500 единиц (прирост за неделю: 164 300);
- Серия Xiaomi 17 – 4 871 500 единиц (прирост за неделю: 67 200);
- Серия Vivo X300 – 2 600 700 единиц (прирост за неделю: 71 400);
- Серия OPPO Find X9 – 2 101 600 единиц (прирост за неделю: 59 100);
- Серия Honor Magic 8 – 1 170 700 единиц (прирост за неделю: 21 300).
Стоит отметить, что версии Ultra пока не пользуются таким же спросом. К 17 мая было продано 213 400 Xiaomi 17 Ultra, 138 300 Vivo X300 Ultra и 87 800 OPPO Find X9 Ultra. Недельные продажи составили 3100, 10 500 и 8500 устройств соответственно.
Ожидается, что старт продаж Xiaomi 17 Max в 21-ю неделю подстегнёт интерес к серии Xiaomi 17. Кроме того, запуск iQOO 15T на этой неделе может незначительно увеличить долю бренда iQOO на рынке.