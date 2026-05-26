Huawei и Apple стали лидерами китайского рынка смартфонов

Согласно последним данным RD Observation за 20-ю неделю (11-17 мая), китайский рынок смартфонов показал скромный недельный прирост продаж. Однако ключевым событием стало существенное перераспределение долей рынка.

Линейка iPhone 16

Huawei, несмотря на снижение на 2,9 процентного пункта – до 22,6%, сохранила лидерство. На второе место с впечатляющим рывком вышла Apple: её доля выросла на 7,6 процентного пункта – до 20,7%. Это позволило компании вплотную приблизиться к Huawei и значительно оторваться от других производителей Android-смартфонов.

Статистика продаж смартфонов на китайском рынке с 11 по 17 мая:

  • Huawei – 22,6% (-2,9);
  • Apple – 20,7% (+7,6);
  • Vivo – 14,6% (-1,1), в том числе iQOO – 3,6% (+0,3);
  • OPPO – 14,3% (-1,5), в том числе OnePlus – 2,5% (=0,0), Realme – 0,8% (=0,0);
  • Xiaomi – 13,5% (-1,0);
  • Honor – 9,7% (-1,1).

Резкий скачок продаж iPhone позволил Apple приблизиться к Huawei и значительно опередить конкурентов на Android. Это подтверждает и рейтинг самых продаваемых моделей: первые три места заняли iPhone, а следующие три – устройства на HarmonyOS. Самый популярный Android-смартфон, Honor X70, занял лишь седьмое место.

Рейтинг продаж отдельных моделей смартфонов:

  • Apple iPhone 17 Pro Max;
  • Apple iPhone 17 Pro;
  • Apple iPhone 17;
  • Huawei Enjoy 90 Pro Max;
  • Huawei Mate 80;
  • Huawei nova 15;
  • Honor X70;
  • Vivo Y600 Pro;
  • Vivo S50;
  • Vivo Y500i;
  • OPPO Reno 50;
  • Honor Play 60A;
  • Huawei Enjoy 90 Plus;
  • OPPO A6s;
  • OPPO A6x;
  • Xiaomi Redmi Note 15 Pro;
  • Xiaomi Redmi K90;
  • Honor Power 2;
  • OPPO A5x;
  • Xiaomi Redmi 15R;
  • Huawei Pura 90 Pro;
  • Vivo Y60;
  • Huawei nova 15 Pro;
  • Huawei Mate 80 Pro Max;
  • Vivo Y50;
  • Huawei Mate 80 Pro;
  • Honor 500;
  • Wiko Hi Enjoy 80 / 80s;
  • Xiaomi Redmi Turbo 5 Max;
  • Huawei Pura 90 Pro Max.

Ежегодно публикуется статистика продаж топовых моделей смартфонов. На прошедшей неделе Apple и Huawei отметили значительные достижения: в Китае было реализовано 30 миллионов iPhone 17 и 6 миллионов Huawei Mate 80.

К концу 20-й недели общие объёмы продаж ключевых флагманов выглядели следующим образом:

  • Серия Apple iPhone 17 – 30 405 500 единиц (прирост за неделю: 773 200);
  • Серия Huawei Mate 80 – 6 093 500 единиц (прирост за неделю: 164 300);
  • Серия Xiaomi 17 – 4 871 500 единиц (прирост за неделю: 67 200);
  • Серия Vivo X300 – 2 600 700 единиц (прирост за неделю: 71 400);
  • Серия OPPO Find X9 – 2 101 600 единиц (прирост за неделю: 59 100);
  • Серия Honor Magic 8 – 1 170 700 единиц (прирост за неделю: 21 300).

Стоит отметить, что версии Ultra пока не пользуются таким же спросом. К 17 мая было продано 213 400 Xiaomi 17 Ultra, 138 300 Vivo X300 Ultra и 87 800 OPPO Find X9 Ultra. Недельные продажи составили 3100, 10 500 и 8500 устройств соответственно.

Ожидается, что старт продаж Xiaomi 17 Max в 21-ю неделю подстегнёт интерес к серии Xiaomi 17. Кроме того, запуск iQOO 15T на этой неделе может незначительно увеличить долю бренда iQOO на рынке.