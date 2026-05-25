Физик расшифровал дневник отца Хокинга

Стивена Хокинга мы знаем как пионера теории черных дыр, много сделавшего и для фундаментальной физики и космологии, и для популяризации науки. Между тем, отношение будущего светила к учебе в молодости серьезно огорчало его отца.

© Naukatv.ru

«Болтается по дому без всякой инициативы и не особо утруждает себя учебой», — сетовал Фрэнк Хокинг в своем дневнике.

Эти дневниковые записи, частично зашифрованные, стали основой первой полной биографии Стивена Хокинга, одобренной его наследниками. Книга лауреата премии Коста, физика по образованию Грэма Фармело выйдет в сентябре. С ней ознакомилась The Guardian.

По словам автора, эти записи дают «честный взгляд без прикрас» на воспитание Хокинга, на его реакцию на сокрушительный диагноз «боковой амиотрофический склероз», который ему поставили в 1963 году.

Врачи давали Хокингу не больше двух лет, но он перехитрил болезнь. Ученый умер в 2018 году в возрасте 76 лет, оставив прорывные работы в космологии и теоретической физике, раскрывшие тайны пространства, времени и черных дыр.

Его достижения выглядят еще более вдохновляющими, если вспомнить, что он передвигался в инвалидном кресле и общался только через компьютер и синтезатор речи. «Жизнь была бы трагичной, не будь в ней смешного, — говаривал Хокинг. — Когда мне был 21 год, мои ожидания упали до нуля. Все, что случилось потом, — уже подарок».

«Не забывайте смотреть на звезды, а не себе под ноги. Старайтесь осмыслить то, что видите, и удивляться тому, что делает Вселенную существующей. Будьте любопытны. И какой бы трудной ни казалась жизнь, всегда найдется что-то, что вы можете сделать и в чем добиться успеха. Важно не сдаваться», — призывал он.

Но в 1961 году отец Хокинга, специалист по тропическим болезням, и представить себе не мог будущих достижений сына.

«Мы немного тревожимся, каким человеком вырастает Стивен. Он болтается по дому безо всякой инициативы и не особенно много занимается, — делился он. — [Изабель] говорит, что у него комплекс неполноценности передо мной (совершенно напрасно) и что он разочаровался в физике в Оксфорде, считая ее ниже гуманитарных наук. Если так, это большое несчастье. В его возрасте я горел желанием добиться успеха, и будь у меня хоть половина его преимуществ, я преуспел бы куда больше».

Фрэнк вел дневник более 60 лет и многие записи делал тайным шифром, который Фармело сумел взломать — он расшифровал более 200 000 слов, касавшихся детства сына, его болезни, двух браков и карьеры физика мирового уровня.

«Изначально этот дневник записывался греческими буквами, чтобы получился простой секретный код и обеспечить большую приватность, что необходимо для дневника, который может попасть в руки врагов или легкоранимых близких», — писал Хокинг-старший. Поскольку греческий алфавит не содержит всех английских букв, далее он приводил шифр для букв H, V, QU, W и J.

Из дневников также видно, как тяжело он переживал ухудшающееся здоровье сына. «Мне тяжело и мучительно находиться со [Стивеном]. Все так невыносимо медленно и бесконечно тянется. И его речь такая медленная и трудная для понимания, что общаться очень сложно. Мне его ужасно жаль, и я сделаю для него все, что смогу. Но мне не нравится проводить с ним время», — признавался Фрэнк в 1967 году.

К слову, престижную литературную премию Коста Фармело получил за книгу о нобелевском лауреате Поле Дираке, кумире Стивена Хокинга.