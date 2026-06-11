Самые неприступные средневековые замки

В Средние века замки не были чем-то необычным — они строились не только как резиденции состоятельных дворян, но и как территориальные укрепления. Причем многие замки не были неприступными: их брали осадами, подкупом и даже просто атаками в лоб. Однако есть замки, которые так и не были покорены в свое время. Портал livescience.com рассказал о средневековых крепостях, которые никогда не были захвачены.

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Бохусская крепость (Швеция)

Бохусская крепость в юго-западной части нынешней Швеции выдержала как минимум 13 попыток штурма. Изначально она была возведена на старой границе между Норвегией и Швецией. Форт, построенный на вершине холма в 1250-х по приказу норвежского короля Бохуса, в XIV веке был расширен в полноценный деревянный замок. А в течение следующих двух веков большую часть дерева заменили камнем.

В лучшие времена у крепости был ряд башен, соединенных сложной системой пересекающихся стен. Такой дизайн означал, что в случае захвата одной из башен, оставшиеся защитники могли продолжать сражаться в другой. Именно это и произошло в 1566 году: шведские войска смогли захватить башню, но защитники замка благополучно отстояли другие башни, и даже смогли поджечь порох в павшей, убив атакующих взрывом.

Хохостервиц (Австрия)

Замок Хохостервиц построили на вершине 150-метрового холма как минимум в 860 году, но в течение всего существования его постоянно модифицировали и ремонтировали. Для того, чтобы защищаться от набегов турок, владелец замка в XVI веке приказал построить 14 врат, каждые из которых были оснащены разными защитными структурами.

Как утверждает одна история, которая может быть и выдуманной, в XIV веке Хохостервиц почти смогла покорить армия, лояльная Маргарите, графине Тироля. У защитников почти закончился провиант, поэтому они зарезали свою последнюю корову, набили ее зерном и катапультировали во врага. Армия Маргариты, в свою очередь, решила, что раз защитники замка могут позволить себе так фривольно расходовать скот, то голод им не грозит — и остановили осаду.

Бургдорф (Швейцария)

Замок Бургдорф рядом со швейцарским Берном преподал нападавшим на него в 1383-м урок — если крепость не получается захватить, то ее лучше купить.

Во время войны между Берном и графами семьи Кибург замок, принадлежавший последним, был осажден в течение 45 дней. Захватить его не получилось, и армии Берна пришлось отступить. Однако Кибуги и город позже пришли к соглашению: Берн заплатил 37 800 гульденов за контроль над Бургдорфом.

Мон-Сен-Мишель — крепость на скалистом острове в северо-западной части Франции, которая выдержала не одно нападение. В Столетнюю войну 1337-1453 годов она выстояла против англичан как минимум несколько раз. Островное расположение и мощный крепостной вал сделали Мон-Сен-Мишель практически неприступной крепостью. Помимо всего прочего, она также играла роль важного аббатства. По легенде, ее построили потому, что епископу Ауберту явился архангел Михаил, который трижды попросил его построить святилище.

Кост (Чехия)

Готический замок Кост, построенный в XIII веке в северной части Чехии, неплохо расширился в течение двух столетий. Он получил стены, фортификации и большую башню из белого камня. Там также есть часовня, сельскохозяйственные здания и даже пивоварня. По одной из версий, своим именем замок обязан чешскому национальному герою Яну Жижке. Он попытался взять Кост штурмом, но безуспешно — и якобы в сердцах воскликнул, что «замок твердый, как кость».