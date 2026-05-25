Редкие статуи Будды обнаружили под аварийным храмом в Таиланде

В храме Ват Лаем Тай на востоке Таиланда рабочие, готовившиеся к восстановлению поврежденной буддийской ступы, обнаружили под ее основанием четыре подземные камеры, заполненные историческими статуями. По оценкам монахов, возраст артефактов превышает 100 лет, сообщает Khaosod English.

Религиозное сооружение дало трещину и наклонилась, возникла угроза безопасности. Строители начали раскопки, чтобы перенести и отреставрировать конструкцию. На второй день работ были найдены первые статуи Будды — из латуни и серебра, предположительно, принадлежащие к эпохе Раттанакосин. Позже извлекли еще несколько небольших фигур из дерева, латуни и посеребренного металла. Все находки перенесли в безопасное место в резиденции бывшего настоятеля.

По словам нынешнего настоятеля, ступа была построена во времена правления короля Рамы III или Рамы IV. Неясно, существовала ли она до основания храма (1933 год) или храм построили вокруг нее. Пожилые жители окрестных мест помнят ступу с детства. 88-летний буддийский исследователь Пхра Таммапариатмуни осмотрел артефакты и по стилю и материалам отнес их к раннему периоду Раттанакосин.

Статуи очистят, законсервируют и выставят в храмовом музее для поклонения и изучения. Настоятель категорически отказался продавать или сдавать их в аренду местным жителям — несмотря на поступающие просьбы. Некоторые прихожане уже пытались найти на статуях «счастливые числа» для предстоящей лотереи.