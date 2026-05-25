Дорогие и дешевые смартфоны сравнили

Дорогие смартфоны часто являются переоцененными, а их дополнительные функции — бесполезными для большинства пользователей. Об этом сообщает издание BGR.

По словам авторов портала, в условиях современного рынка электроники пропала необходимость приобретать флагманские телефоны — с мощным чипом, выдающейся камерой или премиальным корпусом

«Приятно иметь все эти "навороты", но для большинства пользователей топовые версии не всегда оправдывают дополнительные затраты», — подчеркнули специалисты.

Журналисты сравнили дорогие и доступные смартфоны, заметив, что для базовых функций — звонки, мессенджеры, интернет, фотографии — одинаково хорошо подойдут любые модели. При этом они не спорят, что флагманский iPhone 17 Pro во всем превосходит базовый iPhone 17. Однако разница в цене, по мнению редакции BGR, делает выбор в пользу обычного iPhone 17 более разумной.

В материале назвали мифом утверждение о том, что дополнительные функции флагманов важны большинству пользователей. Так, мощность процессора имеет важнейшее значение только для опытных геймеров, а высокие показатели камеры — фотографов.

«Если разобраться, то завышенные характеристики флагманских телефонов могут навести на мысль, что вы многое упускаете, если не приобретете такой телефон. Но это не так», — подытожили авторы.

Ранее авторы издания BGR выяснили, нужно ли менять OLED-дисплей смартфона из-за выгорания. Специалисты объяснили, что ресурса экрана обычно хватает на весь срок службы устройства.