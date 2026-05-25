Мировой интернет и РФ: реальна ли изоляция

Идея возможного ограничения доступа России к глобальному интернету уже частично реализуется на практике, однако полностью изолировать страну от мировой сети технически крайне сложно. Об этом рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя предложение президента Чехии рассмотреть подобную меру в рамках противостояния с Россией.

По словам эксперта, прежде всего необходимо понимать, что именно подразумевается под «отключением». Клименко отметил, что определенные ограничения для российских пользователей уже существуют. В частности, доступ с российских IP-адресов к ряду зарубежных научных и профессиональных ресурсов постепенно ограничивается.

В качестве примера он привел медицинские библиотеки и специализированные базы данных, которыми раньше свободно пользовались российские студенты, преподаватели и врачи. Сейчас, по его словам, многие подобные ресурсы блокируются для жителей России.

Клименко подчеркнул, что особенно негативно относится к ограничениям в сфере медицины и науки. По его мнению, доступ к подобной информации должен оставаться открытым независимо от политической ситуации.

«Какая-то работа по отключению нас от зарубежного интернета достаточно стабильно ведется. То есть, если мы хотим с вами идти на порно-сайты, там все хорошо. Если хотим идти на какие-то научные библиотеки, то все плохо», — отметил он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Говоря о возможности полного отключения России от зарубежного интернета, Клименко пояснил, что технически подобный сценарий возможен только при серьезном вмешательстве в международную инфраструктуру связи.

Речь идет прежде всего о магистральных кабелях передачи данных, соединяющих Россию с европейскими странами. Однако, по словам специалиста, даже такой шаг не приведет к полной цифровой изоляции.

Эксперт напомнил, что Россия подключена не только к европейским каналам связи, но и активно взаимодействует с азиатским направлением, включая Китай.

«Отключить можно физически, просто разрыв кабелей сделать», — отметил Герман Клименко.

При этом он подчеркнул, что подобный сценарий стал бы серьезным ударом по международному интернет-трафику, поскольку через европейские линии проходит значительный объем данных. Однако даже в таком случае у России сохранятся альтернативные маршруты подключения.