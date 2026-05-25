Starlink официально заработал в Кыргызстане

Спутниковый интернет Starlink Илона Маска официально заработал в Кыргызстане. Запуск состоялся 25 мая 2026 года, а страна появилась на официальной карте покрытия компании как территория с доступной услугой, сообщает VC.

© Газета.Ru

Партнером проекта в Кыргызстане выступает интернет-провайдер «Элкат». В компании сообщили, что сервис переходит в активную фазу развития, что предполагает начало полноценного подключения пользователей и расширение инфраструктуры.

Стоимость подписки для частных клиентов стартует от 10 тыс. сомов в месяц (около 8,1 тыс. руб.). Комплект оборудования Starlink Mini оценивается в 36 тыс. сомов (около 29,3 тыс. руб.).

Запуск в Кыргызстане продолжает экспансию Starlink в странах Центральной Азии: в феврале 2026 года сервис стал доступен в Таджикистане, а еще ранее — в Казахстане и Азербайджане.

Starlink — это спутниковый интернет-сервис компании SpaceX Илона Маска, который обеспечивает доступ к интернету через сеть низкоорбитальных спутников. Система предназначена для работы в регионах с плохой или отсутствующей наземной связью и использует специальную спутниковую антенну для подключения.