Ученые разгадали загадку необычной аномалии в облаках Венеры

Японский зонд «Акацуки» в 2016 году заснял в атмосфере Венеры гигантскую волну, которая несколько дней разрывала облачный слой, создав образование длиной около 6000 километров. Долгое время природа этого явления оставалась загадкой, сообщается в Journal of Geophysical Research: Planets.

Ученые из Токийского университета выяснили, что причиной стали турбулентные процессы в нижнем слое облаков. Они вызвали «гидравлический скачок», который прорвался в верхние слои атмосферы. Ведущий автор исследования Такэси Имамура пояснил, что это крупнейший гидравлический скачок из известных в Солнечной системе.

Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, облака образованы серной кислотой и вращаются вокруг планеты в 60 раз быстрее, чем сама планета. Гидравлический скачок — это явление, когда поток внезапно теряет стабильность и замедляется, порождая мощный восходящий поток. На Венере он выбросил пары серной кислоты в верхний слой, где они конденсировались в массивное облако.

Это первый случай фиксации гидравлического скачка на другой планете, что стало неожиданностью для науки. Открытие поможет лучше понять динамику малоизученных слоев облаков Венеры.