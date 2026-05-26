Выброс плазмы с обратной стороны Солнца достиг Земли

Выброс плазмы, которым сопровождалась вспышка на обратной стороне Солнца, достиг Земли, в окрестностях планеты наблюдается радиационный шторм.

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Продолжаются мощные взрывы на обратной стороне Солнца. Новое событие произошло сегодня около полуночи по московскому времени. Судя по всему, источником взрыва стала группа пятен 4436, которая еще 10 дней назад находилась напротив Земли и не проявляла тогда значимых "признаков жизни". С данным событием предстоит разбираться, но на первый взгляд выглядит так, что последний выброс плазмы смог зацепить Землю даже с обратной стороны Солнца. <…> Начало роста числа частиц примерно совпало с моментом взрыва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в окрестностях Земли происходит радиационный шторм умеренной силы.

Как подчеркнули специалисты, крупные пятна с обратной стороны Солнца выходят на обращенную к Земле сторону уже двое суток.